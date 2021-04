Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Imbiss leergeräumt

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Imbiss in Buttstädt ein. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Laden und knackten eine Kasse. So gelangten die ungebetenen Gäste an mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem ließen sie Getränke und Nahrungsmittel mitgehen. Auch hier liegt der Wert der Beute bei mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell