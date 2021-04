Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR richteten Einbrecher heute Morgen in Erfurt an. Im Süd-Osten der Stadt versuchten die Unbekannten in eine Bäckerei einzubrechen. Dabei beschädigten sie eine Tür. Ins Objekt gelangten die Diebe glücklicherweise nicht. Wer für den Einbruchsversuch verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

