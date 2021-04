Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lust auf Weihnachten

Erfurt (ots)

Das man bei den aktuellen Temperaturen und den Schneeflocken eher an Weihnachten als an Frühling denkt, ist nicht verwunderlich. Diebe sehnten sich in der Vilniuser Straße offensichtlich die Weihnachtszeit herbei und hatten es bei einem Kellereinbruch ausschließlich auf Weihnachtsdeko abgesehen. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschafften sich die ungebetenen Gäste Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und knackten die Kellerbox. Dabei richteten sie einen Schaden von ca. 50 EUR an. Der Wert der Beute liegt bei ca. 400 EUR. (JS)

