Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Landkreis Sömmerda (ots)

Einer 43-jährigen Frau wurde auf ihrer Arbeitsstelle in Kölleda die EC-Karte gestohlen. Am 21.09.2020 hob der abgebildete Mann unberechtigt vom Konto der Geschädigten mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in Kölleda ab. Der unbekannte Mann trägt eine Arbeitshose mit aufgesetzten Taschen von Engelbert Strauss sowie einen Kapuzenpullover mit Totenkopf Aufdruck von der Marke Yakuza. Wer kennt den Mann und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324-311 oder -602, E-Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0220726/2020 entgegen. (JN)

