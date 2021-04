Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baustellendiebe

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Osterwochenende trieben Diebe auf einer Baustelle in Werningshausen ihr Unwesen. Bauarbeiter stellten am Dienstagmorgen zwei aufgebrochene Container auf dem Gelände fest. Die Diebe bedienten sich an diversen Werkzeug, Akkus und Ladegeräten im Wert von mehr als 7.000 Euro. Zu allem Ärger zapften sie noch Dieselkraftstoff von einem Radlader ab und beschädigten diesen dabei. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell