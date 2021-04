Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumme-Jungen-Streich

Erfurt (ots)

Ein Zeuge beobachtete gestern Abend eine Gruppe Jugendlicher, die in der Schillerstraße die Turnhalle einer Schule verließen. Besorgt, dass es sich um Einbrecher handeln könnte, verständigte er die Polizei. Beamte stellten die Gruppe von vier Jungen und einem Mädchen. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren waren über einen Zaun gestiegen, um auf das Schulgelände zu gelangen. Über eine vermutlich unverschlossene Tür kamen sie in die Turnhalle der Schule. Dort brachten sie mit Kreide verfassungsfeindliche Symbole an einer Tafel an. Der Streich endete für alle Jugendlichen mit einer Strafanzeige. (JN)

