Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeklemmt

Erfurt (ots)

Bei einem Unfall in Waltersleben wurde am Samstagnachmittag eine 68-jährige Frau in einem Auto einklemmt. Ein 31-jähriger Lupo-Fahrer musste aufgrund einer roten Ampel an einer Kreuzung halten. Ein dahinter fahrender 80-jähriger Space Star-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Seine Beifahrerin wurde dabei im Wagen einklemmt. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lupo-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er stand allerdings unter Drogeneinfluss, sodass gegen ihn eine Anzeige erstattet wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell