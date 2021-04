Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten angegriffen

Sömmerda (ots)

Am Sonntagmittag mussten Polizeibeamte zu einer Wohnung in der Salzmannstraße in Sömmerda ausrücken. Ein stark alkoholisierter Mann schlug gegen die Wohnungstür einer Anwohnerin. Der 55-Jährige verhielt sich unkooperativ und kam einem Platzverweis nicht nach. Unter Zwang wurde er aus dem Haus geleitet. Vor dem Gebäude griff er schließlich einen Beamten an und versuchte, nach ihm zu schlagen. Während der Festnahme wurde der Mann leicht verletzt. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der polizeibekannte Mann hat sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten. (JN)

