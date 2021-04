Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verstopft

Landkreis Sömmerda (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubten sich Unbekannte am Wochenende in Straußfurt. Unberechtigt hatten sie das Grundstück einer 52-jährigen Frau betreten. In den Auspuff eines dort abgestellten VWs sprühten sie Bauschaum, sodass dieser verstopfte. Die Besitzerin bemerkte den Schaden am Samstagnachmittag, als ihr Auto nach dem Starten immer wieder ausging. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. (JN)

