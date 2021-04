Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geflutet

Erfurt (ots)

In Bindersleben hatten es Unbekannte am Wochenende in einer Bäckerei offensichtlich nicht auf Kuchen oder Brot abgesehen. Gewaltsam waren sie in die Filiale eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Allerdings öffneten sie einen Wasserhahn und fluteten so den gesamten Laden. Wie hoch der entstandene Wasserschaden ist, kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. (JN)

