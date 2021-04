Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Volles Programm

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Montag wurde eine Polizeistreife am Alfred-Delp-Ring von Erfurt auf einen VW Passat aufmerksam. Grund waren die entstempelten Kennzeichen, welche am Auto angebracht waren. Das Auto wurde gestoppt und der 40-jährige Fahrer kontrolliert. Die entstempelten Kennzeichen waren nicht das einzige Problem des Mannes. Er stand unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Autos wurden zudem eine Machete und eine hochwertige Fahrradgabel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ermittelt. (JN)

