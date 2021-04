Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verjagt

Erfurt (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr, beobachtete ein Mann zwei Unbekannte, die sich in der Erfurter Altstadt an der Tür einer Apotheke zu schaffen machten. Da ihm die Sache merkwürdig vorkam, sprach er sie an. Die Männer flüchteten daraufhin. Die alarmierte Polizei suchte nach den Flüchtigen, konnte sie aber nicht mehr aufgreifen. Tatsächlich hatte das Duo die Tür der Apotheke beschädigt. Offensichtlich wollten sie einbrechen. Einer der Männer war 175 cm groß, trug eine blau/weiße Jacke und hatte wenig Haare. Der andere hatte eine Desinfektionsflasche bei sich. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat diese bei ihrer Flucht beobachtet? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0075103 entgegen. (JN)

