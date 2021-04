Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos aufgebrochen

Erfurt (ots)

Über die Osterfeiertage wurden in Erfurt gleich vier Autos aufgebrochen. Am Karfreitag stellte der Besitzer eines Mercedes Vito fest, dass sich Diebe aus seinem Auto bedient hatten. Er hatte seinen Wagen am Juri-Gagarin-Ring abgestellt. Es verschwanden ein Mobiltelefon, Zigaretten und eine Sonnenbrille im Wert von mehreren hundert Euro. Am Samstag wurden beschädigte Autos in der Veilchenstraße, der Blumenstraße und der Pestalozzistraße festgestellt. Hier hatten Diebe die Seitenscheiben eingeschlagen und das Innere der Wagen durchwühlt. In den drei Fällen gingen die Täter zwar leer aus, verursachten aber reichlich Sachschaden. (JN)

