Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots)

An den Osterfeiertagen rechnet man in der Nacht höchstens mit dem Besuch vom Osterhasen, nicht aber mit einem Einbrecher. Ein Ehepaar aus der Erfurter Altstadt erlebte am Ostermontag eine böse Überraschung. Während sie in der Nacht schliefen, stieg ein Einbrecher über ein Fenster in ihre Wohnung ein. Er betrat mehrere Räume und durchsuchte Schränke. Unbemerkt verschwand der Langfinger mit Portemonnaies und Schlüsseln. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

