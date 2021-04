Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bitte keine heiße Asche einfüllen

Erfurt (ots)

Zweimal mussten über die Osterfeiertage Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brandgeschehen ausrücken. Sowohl in Hohenwinden als auch in Stotternheim soll es dabei zu Bränden in Gärten gekommen sein. In beiden Fällen konnte schnell die Ursache gefunden als auch Entwarnung gegeben werden. Nach einem vortäglichen Angrillen wurden nämlich die Glutreste des Grills unsachgemäß in den Komposter gegeben, welcher jeweils zu Glimmen und zu Qualmen begann. Zu einem Übergriff der Flammen kam es glücklicherweise nicht.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei für die wärmer werdenden Tage darauf hin, keine heißen Asche- oder Kohlereste in den Abfall zu geben! (FW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell