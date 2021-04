Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradeigentümer gesucht - Bonny & Clyde ermittelt

Erfurt (ots)

Ein 28jähriger Polizeibeamter staunte nicht schlecht, als er am 03.04.2021 sein kürzlich entwendetes Mountainbike auf einer online-Tauschbörse entdeckte. Kurzerhand wollte er einen Kauftermin mit dem unbekannten Verkäufer organisieren, welcher kurz darauf jedoch das Inserat entfernte. Der Verkäufer hatte jedoch noch weitere Sachen im Angebot, so das man sich für ein feilgebotenes Rennrad der Marke Stevens auf ein Treffen am 04.04.2021 in der Andreasvorstadt verabredete. Dort klickten vorerst die Handschellen für einen 21 Jährigen und seine 16jährige Freundin. Tatverdacht: Hehlerei. Der junge Mann hatte zudem noch eine Kleinmenge Marihuana und eine Vielzahl fremder Post bei sich. Hier ergibt sich der Anfangsverdacht zu weiteren Straftraten. Anhand bisheriger Erkenntnisse, war Bonny & Clyde die zweifelhafte Herkunft ihrer Ware durchaus bewusst, möglicherweise waren sie sogar an den Diebstählen beteiligt. Beide mussten jedoch auf Weisung der Staatsanwaltschaft, nach Fertigstellung der Sachbearbeitung, entlassen werden. Weitere Ermittlungen werden folgen.

Leider steht das sichergestellte Fahrrad der Marke Stevens noch nicht in Fahndung. Es ist zu vermuten, dass der Geschädigte den Diebstahl noch nicht bemerkt oder angezeigt hat. Sollte dieser sein abgebildetes Fahrrad erkennen, wird er gebeten sich mit dem ID Süd unter Angabe des Aktenzeichens 0075093/2021 in Verbindung zu setzen. (MF)

