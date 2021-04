Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: unbeabsichtigte Einladung zum Diebstahl

Erfurt (ots)

Am Vormittag des Karfreitags hielt ein mannshoher Zaun einen dreisten Dieb nicht davon ab, sich Zutritt auf ein Grundstück in der Erfurter Stollbergsiedlung zu verschaffen. Der Unbekannte nutzte einen günstigen Moment, um aus dem Einfamilienhaus ein Portemonnaie zu stehlen. Dabei hatte er leichtes Spiel, da der Haustürschlüssel steckte. Die 41-jährige Eigentümerin war zuhause und bemerkte den Fremden nicht. Unglücklicherweise befand sich neben Bargeld und Geldkarten auch die PIN im Portemonnaie, so dass der Dieb schon kurze Zeit später 1000 Euro abheben konnte. (JE)

