Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blutspur führte zum Täter

Erfurt (ots)

Am Ostersonntag wurden Beamte des Inspektionsdienst Erfurt Süd in die Krämpfervorstadt gerufen, da in einem Mehrfamilienhaus ein Fenster eingeschlagen wurde.

Bereits bei der Anzeigenaufnahme fiel den eingesetzten Kräften eine Blutspur im Bereich des betroffenen Fensters auf, die vom Täter stammen musste und in den Keller des Hauses führte. Da zu diesem Zeitpunkt kein geeigneter Fährtensuchhund zur Verfügung stand und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Täter schwer verletzt im Nahbereich in Lebensgefahr befindet, folgten die Beamten kurzerhand der Blutspur zu Fuß.

Nach ungefähr 3 km kreuz und quer durch die Krämpfer- und Johannesvorstadt endete die Spur an einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Johannesplatzes, wo der Täter bei seiner Lebensgefährtin mit einer immer noch stark blutenden Handverletzung angetroffen werden konnte. Als die Polizisten dem Mann erzählten, wie sie ihn gefunden haben, dämmerte auch ihm, wie schwer verletzt er tatsächlich ist. Durch einen Rettungswagen wurde er anschließend ins Krankenhaus zur Wundversorgung und weiteren ärztlichen Behandlung gebracht.

Auch wenn er mit seiner Verletzung schon genug gestraft ist, erwartet ihn zusätzlich noch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an dem Treppenhausfenster. (DS)

