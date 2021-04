Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 03.04.2021 zum 04.04.2021 drangen Unbekannte in den Keller des Mehrfamilienhauses in Sömmerda, Stadtring 28 ein. Anschließend wurde ein Keller geöffnet und aus diesem ein hochwertiges Rennrad und ein Werkzeugkoffer im Gesamtwert von ca. 5000 EUR entwendet. An der Kellertür entstand geringer Sachschaden. (wo)

