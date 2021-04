Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Sömmerda (ots)

Am 03.04.2021 gegen 07:30 Uhr parkte ein 30 Jähriger seinen Lkw vor der Lieferzone des Nahkauf in Sömmerda, Gutsmuthsplatz. Ein 65 jähriger Mann mit seinem Citroen versuchte an dem Lkw vorbeizufahren. Dabei kam es zum Kontakt der rechten Fahrzeugseite mit dem Lkw. Anschließend verlies der 65 Jährige die Unfallstelle unerlaubt. Am Lkw wurde das linke Rücklicht beschädigt. Der 65 jährige Mann wurde zu Hause angetroffen und es wurde die Beschädigung der kompletten rechten Fahrzeugseite festgestellt. Es wurde ein Gesamtschaden von ca. 3500 EUR verursacht. (wo)

