Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrertausch gescheitert

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagabend stellten Beamte der Polizei Erfurt-Nord in der Magdeburger Allee den Fahrer eines Toyota im Gegenverkehr fest und entschlossen sich diesen zu kontrollieren. Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung auf. Nachdem das Fahrzeug gestoppt wurde, wunderten sich die Beamten, da der Pkw plötzlich stark hin und her schaukelte. Das Rätsel lüftete sich kurz darauf, da der Fahrer die Gelegenheit genutzt hatte, um mit seiner Beifahrerin die Plätze zu tauschen. Statt dem erwarteten 47-jährigen Mann saß nun die 29-jährige Beifahrerin am Steuer und behauptete bereits die ganze Zeit gefahren zu sein. Die Erklärung für die sportliche Einlage ergab sich im Rahmen der folgenden Kontrolle. Der ursprüngliche Fahrer war, im Gegensatz zur Mitfahrerin, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (MR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell