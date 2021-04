Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beschädigte Verkehrsschilder

Sömmerda (ots)

In der Nacht von 01.04.2021 zum 02.04.2021 wurden durch unbekannte Täter in Sömmerda am Parkplatz hinter dem Rathhaus zwei Verkehrsschilder beschädigt. Es handelt sich um ein Schild für einen Behindertenparkplatz und um ein Schild für einen kombinierten Rad- und Fussweg. Es entstand ein Sachschaden von 200 EUR. (wo)

