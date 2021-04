Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag nutzten Unbekannte in Sömmerda eine günstige Gelegenheit und stahlen zwei Rucksäcke. Diese befanden sich in einem abgestellten Transporter bei welchem die Fenster geöffnet waren. Die Langfinger gelangten so an Bargeld und persönliche Dokumente. (JS)

