Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Bäckerei eingebrochen

Erfurt (ots)

Diebe trieben heute Nacht in der Erfurter Innenstadt ihr Unwesen. Die Mitarbeiterin einer Bäckerei bemerkte heute früh bei Dienstantritt sofort, dass in die Filiale eingebrochen worden war. Unbekannte hatten Schränke und Räumlichkeiten durchsucht und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Mehr Glück hatte eine Bäckerei in Domplatznähe. Auch dort versuchten Diebe in das Geschäft einzubrechen, scheiterten aber an der Tür. (JS)

