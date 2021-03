Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen

Erfurt (ots)

Am Samstag wurde in der Zeit von 9:15 bis 14:15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt, Am Herrenberg, Höhe W.-Wolff-Straße, in Richtung BAB4 durchgeführt. In dieser Zeit passierten 1224 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 30 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h überschritten. "Spitzenreiter" an diesem Tag war ein Audi Fahrer, der die Messstelle mit 131 km/h durchfuhr. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell