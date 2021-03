Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Gärten und Keller eingebrochen

Sömmerda (ots)

Ihr Unwesen trieben Unbekannte in Sömmerda und angrenzenden Ortschaften am Wochenende. In Rastenberg wurden zwei Lauben aufgebrochen, nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Datschen nichts gestohlen. Eine Kettensäge und Wein stahlen Diebe in Sömmerda aus einem Keller. In eine Garage in Wernigshausen versuchten Unbekannte einzubrechen, es blieb lediglich bei Sachschaden. (JS)

