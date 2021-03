Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brillenfassungen gestohlen

Erfurt (ots)

In Schmira schlugen Diebe in der Nacht von Freitag zu Samstag zu und stahlen Brillenfassungen. Sage und schreibe 360 Fassungen ließen die Langfinger mitgehen. Die Modelle befanden sich in einem Pkw und sind mit Demo-Gläsern verglast. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 4000 EUR. (JS)

