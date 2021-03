Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher unterwegs

Erfurt (ots)

Einbrecher trieben im Süden der Stadt ihr Unwesen. Die Diebe brachen in eine Firma in der Melchendorfer Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen eine Kaffeemaschine und Kekse. In unmittelbarer Nähe versuchten Unbekannte in einen Bäcker einzubrechen. Sie scheiterten aber an der Tür und hinterließen Sachschaden. In der Nacht von Samstag zu Sonntag drangen Diebe in ein Haus in der Brühlervorstadt ein. Die ungebetenen Gäste hatten eine Terrassentür zwerstört und waren so ins Haus gelangt. Ob etwas fehlt, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell