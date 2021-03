Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

Durch einen lauten Knall wurde heute Morgen ein Senior in Erfurt geweckt. Unbekannte hatten einen Zigarettenautomat gesprengt. Als der Rentner aus dem Fenster schaute, sah er unzählige Schachteln auf dem Boden liegen. Er wählte den Notruf und informierte die Polizei. Als er wieder zum Fenster zurückkehrte, war die Beute verschwunden. Durch umherfliegende Teile war auch ein Auto beschädigt worden. Der Pkw hatte in unmittelbarer Nähe zu dem zerstörten Automaten geparkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wie viele Zigaretten verschwunden sind und ob die Diebe auch an Bargeld gelangten, ist nicht bekannt. (JS)

