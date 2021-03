Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit am Steuer

Buttstädt (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda stellten bei einer Verkehrskontrolle in Buttstädt in den Morgenstunden des 27.03.21 bei einem 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 °/oo. Eine Blutentnahme wurde mit dem Mann durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Außerdem muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell