LPI-EF: Vermisster Mann aus Erfurt

Bereits seit Montag, dem 22.03.2021 wird der 51-jährige Franz Wolf vermisst. Er ist ca. 180cm groß, schlank, hat kurze Haare mit einer Halbglatze. Bekleidet ist er vermutlich mit einem orangefarbenen Pullover, auf dem er eine braune Jacke aus Wildleder mit Fellkragen trägt. Zudem trägt eine eine graue Jeanshose und schwarze Schuhe. Auffällig ist eine Kreole in seinem linken Ohr. Herr Wolf wird als menschenscheu beschrieben. Dennoch ist es möglich, dass er fremde Leute bspw. nach Zigaretten fragt. In der Vergangenheit wurde er bereits mehrfach vermisst gemeldet und an verschiedenen Örtlichkeiten im Erfurter Stadtgebiet aufgegriffen. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord unter der Telefonnummer 0361-7840-0 und jede andere Polizeidienststelle, sowie der Polizeinotruf entgegen.

