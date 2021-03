Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinweise erbeten

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Landwirtschaftsweg parallel zur Ostumfahrung zwischen den Abfahrten Roter Berg und Ringelberg. Am 26.03.2021 kam es dort gegen 14 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem roten Pick-Up. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich in der Folge pflichtwidrig vom Unfallort. In diesem Zusammenhang wird auch der Fahrer eines weißen Geländewagens gesucht, der sich im Nahbereich aufgehalten haben könnte und den Unfall möglicherweise beobachtete. (RZ)

