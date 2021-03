Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer gesucht

Erfurt (ots)

Am 26.02.2021 wurde gegen 01:20 Uhr in der Moritzstraße von einem Anwohner beobachtet, wie zwei Jugendliche ein Fahrrad trugen, welches mittels Schloss um Rahmen und Hinterrad gesichert war. Das Fahrrad wurde vor Ort zurückgelassen und durch die hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt. Bisher konnte nicht ermittelt werden, wem dieses Fahrrad gehört. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fixie Forelle blau. Der Eigentümer wendet sich bitte an den ID Süd unter der Rufnummer: 0361/ 7443-0 unter der Vorgangsnummer 0044183/2021. (JS)

