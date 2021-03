Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinweise erbeten

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Polizei Sömmerda sucht Zeugen zu einem Fall der Jagdwilderei in Alperstedt. Im Bereich Alperstedter Flur (in Richtung Kranichborn) wurde gestern früh ein verletztes Reh aufgefunden. An den Hinterläufen konnten Bissspuren (vermutlich von einem Hund) festgestellt werden. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Sömmerda entgegen. Telefon: 03634/336-0, Vorgangsnummer: 0067390/2021. (JS)

