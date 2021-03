Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe machten sich an Gartenhäusern in Kindelbrück und Sömmerda zu schaffen. Eine Datsche in Kindelbrück wurde von Unbekannten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließen die Langfinger eine Kettensäge mitgehen. In Sömmerda knackten die Diebe die Schlösser von mehreren Schuppen. Astscheren und Akkurasentrimmer fielen den Unbekannten zum Opfer. Auch eine Garage wurde durchwühlt. Offenbar wurden die Einbrecher nicht fündig, da nach ersten Ermittlungen nichts entwendet wurde. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell