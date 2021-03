Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

Erfurt (ots)

Ein 51-Jähriger entdeckte Dienstag Nachmittag sein gestohlenes Fahrrad wieder. Es war erst vor ein paar Tagen in der Budapester Straße gestohlen worden. Ein 33-Jähriger war in der Lowetscher Straße mit dem Fahrrad unterwegs und der Eigentümer erkannte es. Der 51-Jährige informierte die Polizei und durch umfangreiche Recherchemaßnahmen konnte der 33-Jährige in dem Wohnhaus ausfindig gemacht werden. Auch das Beutegut wurde in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 33-Jährigen wurde Anzeige erstattet. (JS)

