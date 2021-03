Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Erfurt (ots)

Unbekannte warfen die Scheibe eines Seat ein. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch parkte das Auto in der Günterstraße als sich Vandalen an dem Pkw zu schaffen machten. Die Fahrerscheibe wurde eingeschlagen, gestohlen wurde offenbar nichts. (JS)

