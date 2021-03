Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 20.03.2021 gegen 12:50 Uhr befuhr ein weißer Pkw Kombi (Marke, Kennzeichen unbekannt) die Heimfriedstraße in Kölleda. Zur gleichen Zeit spielte ein 11-jähriges Mädchen auf dem Gehweg mit ihrem Skateboard. Sie verlor die Kontrolle über ihr Spielgerät, welches in der Folge auf die Straße rollte. Der Pkw überfuhr das Skateboard mit den Hinterrädern und dieses schnippte dadurch nach oben und traf das Kind am Kopf. Das Mädchen wurde schwer verletzt, der weiße Pkw fuhr weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und den/ die AutofahrerIn. Hinweise bitte an die PI Sömmerda unter der Rufnummer: 03634/336-0 unter der Vorgangsnummer: 0064139/2021. (JS)

