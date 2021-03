Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrverbot

Landkreis Sömmerda (ots)

Mit einem Fahrverbot muss ein BMW Fahrer rechnen. Gestern führten Polizeibeamte im Bereich Großbrembach in Richtung Olbersleben eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 100km/h waren an der Kontrollstelle erlaubt. Die meistern der über 300 Fahrzeuge, die die Messstelle durchfuhren, hielten sich an die Regelung. Der BMW Fahrer hatte es besonders eilig. Mit 173km/h lag er deutlich über der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen. (JS)

