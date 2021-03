Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos zerkratzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte erlaubten sich in der Mühlstraße in Sömmerda einen schlechten Scherz. In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch machten sie sich an zwei parkenden Autos zu schaffen und zerkratzten den Lack der Fahrzeuge. Der Schaden an den beiden Pkws beläuft sich auf über 1200 EUR. Ein Autofahrer hatte besonders Pech. Erst vor ein paar Tagen fiel sein Auto schon einmal Vandalismus zum Opfer und wurde von Unbekannten in Udestedt beschädigt. (JS)

