Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Keller eingebrochen

Erfurt (ots)

Auch gestern nahm die Erfurter Polizei wieder Anzeigen wegen Kellereinbrüchen auf. So stahlen Diebe u. a. aus einem Keller im Wermutmühlenweg Bekleidung im Wert von über 500 EUR. Auf Koffer und Kaffeemaschine hatten es Diebe in der Mehringstraße abgesehen. Auch hier verschafften sich die Unbekannten Zugang zu den Räumlichkeiten und gelangten gewaltsam in die Box. (JS)

