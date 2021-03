Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wem gehört das Fahrrad?

Sömmerda (ots)

Am 14.03.2021 wurde durch die Polizei ein weißes Fahrrad der Marke Pegasus sichergestellt. Dieses wurde ersten Erkenntnissen zufolge in Sömmerda gestohlen. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrads nicht ermittelt werden. Hinweise zu dem Eigentümer richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Nummer 0057678/2021. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell