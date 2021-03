Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

Unbekannte sprengten in der Clara-Zetkin-Straße einen Zigarettenautomaten. Wie ein Mitarbeiter gestern feststellen musste, war ein Automat erheblich beschädigt und die Zigaretten zerstört. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe Pyrotechnik in den Automaten anbracht und ihn so versucht, zu öffnen. An die Beute gelangten die Unbekannten nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. (JS)

