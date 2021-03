Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter

Erfurt (ots)

Eine unbekannte Person aus Erfurt zeigte sich gestern unbelehrbar. Polizeibeamte stellten am Morgen am Schobersmühlenweg einen außer Betrieb gesetzten VW Golf fest. An diesem waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Von einem Fahrer fehlte jede Spur. Die Kennzeichen wurden sichergesellt und entsprechende Anzeigen gefertigt. Am Nachmittag entdeckten Polizisten das graue Auto erneut geparkt am Storchmühlenweg. Der Autonutzer hatte bereits neue Kennzeichen angebracht, welche kurz zuvor in der Neuruppiner Straße gestohlen wurden. Erneut wurden die Kennzeichen sichergestellt und Anzeige erstattet. Unklar ist noch, wer für die Taten verantwortlich ist. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell