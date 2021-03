Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld verschwunden

Sömmerda (ots)

Aus einem Backshop in Sömmerda stahlen Unbekannte über das Wochenende Bargeld. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Sie richteten dabei Sachschaden an. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld. (JS)

