Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe gehen weiter

Erfurt (ots)

Die Welle der betrügerischen Anrufe reißt nicht ab. Seit mehreren Wochen kontaktieren die dreisten Betrüger im Stadtgebiet von Erfurt ältere Menschen, um ihnen mit ihrer perfiden Masche ihr Erspartes abzuknöpfen. In der Regel geben sie sich am Telefon als Verwandte aus, täuschen vor einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verursacht zu haben und nun ins Gefängnis zu müssen. Um der Haftstrafe zu entgehen, benötigen sie mehrere tausend Euro. In einigen Fällen geben sich die Betrüger u.a. auch als Polizeibeamte oder Anwälte aus und gaukeln diese hanebüchene Geschichte vor, immer mit dem Ziel an hohe Summen Bargeld zu gelangen. Die Polizei warnt erneut vor den Betrügern. Sensibilisieren Sie ältere Verwandte und Bekannte und weisen sie auf die Masche hin. Sollten sie selbst angerufen werden, beenden sie das Gespräch. Geben sie niemals Auskünfte über ihre Vermögens- und Lebensverhältnisse. Informieren sie umgehend die Polizei. (JS)

