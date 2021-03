Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Läden eingebrochen

Erfurt (ots)

Übers Wochenende brachen Diebe in ein Einkaufszentrum im Erfurter Süd-Osten ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Center und machten sich an einer Apotheke und an einem Blumenladen zu schaffen. Aus der Apotheke stahlen die Diebe einen Tresor. In dem Tresor fanden sich unterschiedlichste verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von mehreren hundert Euro sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag. Auch in einem angrenzenden Blumenladen gingen die Diebe nicht zimperlich vor um an Beute zu gelangen. Aus einer Kasse stahlen sie das Wechselgeld und richteten wie in dem anderen Geschäft Sachschaden an. Auch ein Friseurgeschäft blieb nicht verschont. Am Wiesenhügel brachen die ungebetenen Gäste in die Räumlichkeiten ein und stahlen Friseurbedarf. Der Wert der Beute ist noch unbekanntem. (JS)

