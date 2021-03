Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgesperrt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine unbekannte Person erlaubte sich am Wochenende in Kölleda einen schlechten Scherz. Als eine 50-jährige Frau am Samstagabend nach Hause kam, ließ sich die Haustür nicht mehr aufschließen. Kurzerhand besorgte die Frau einen weiteren Schlüssel für das Haus. Auch mit diesem ließ sich die Tür nicht öffnen. Die hinzugerufene Polizei stellte schließlich fest, dass das Türschloss verklebt war. Den Hauseigentümern blieb nichts anderes übrig, als das Schloss wechseln zu lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. (JN)

