Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Apotheke eingebrochen

Erfurt (ots)

Auf eine Apotheke in der Löbervorstadt hatten es Einbrecher am Samstag abgesehen. Zunächst versuchten sie über eine Seitentür in die Apotheke zu gelangen. Als dies misslang gingen sie mit Gewalt an einer Glasschiebetür vor und verschafften sich schlussendlich so Zutritt zu der Apotheke. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Medikamente gestohlen. Die Langfinger hatten es auf mehrere hundert Euro Bargeld abgesehen, welche sich in einer Kasse befanden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und führt die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

