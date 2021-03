Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigaretten gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Zwei unbekannte Männer bedienten sich am Samstagabend in einem Supermarkt in Kölleda. Im Markt begaben sie sich zielgerichtet zu verschlossenen Boxen. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten sie diese. Insgesamt 75 Schachteln Zigaretten im Wert von 640 Euro ließen sie in ihren Taschen verschwinden. Eine Zeugin bemerkte das Treiben und stellte die Männer zur Rede. Diese schupsten die Frau weg, sodass sie leicht verletzt wurde. Die Diebe flüchteten anschließend. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung wurden die unbekannten Männer nicht gefasst. (JN)

